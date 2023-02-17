Artçılara rağmen arama çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye ulaşan Afyonkarahisar İHH Arama Kurtarma Ekibi, artçı depremlere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep'te görev yapan 5 kişilik ekipten Afyonkarahisar'a dönen kurtarma ekibinden Muhammed Emin Zengin bölgede artçıların devam ettiğini dile getirdi. Çalışmanın tehlikeli olduğu bir binaya girmeleri için birinin yalvardığını kaydeden Zengin, "İçeri girdik. Çalıştığımız sırada artçı oldu. 25 metreden 2 saniyede çıktık. Keşke herkesi canlı çıkarabilseydik" dedi.

RAMAZAN ALDEMİR