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Haberler İzmir Karabağlar’ın ilk başkanı Kürüm hayatını kaybetti

Karabağlar’ın ilk başkanı Kürüm hayatını kaybetti

18.2.2023

Karabağlar’ın ilk başkanı Kürüm hayatını kaybetti
İZMİR'DE 2008 yılında kurulan Karabağlar Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan Sıtkı Kürüm 70 yaşında hayatını kaybetti. Kürüm için belediye önünde tören düzenlendi. Kürüm'ün cenazesi törenin ardından ikindi vakti Narlıdere Şehitlik Camii'nden kaldırıldı. Haberi derin üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi. Kürüm, şeker hastalığı ve sigaradan kaynaklı sağ bacağını diz altından kaybetmişti.
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