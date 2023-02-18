Şehir hastanesi en sağlam zemine sahip

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesi'nin diri faylar arasında inşa edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aksine hastanenin İzmir'in en sağlam kayaları üzerine inşa edildiğini belirten Sözbilir, "Hastanenin etrafında yapılan deprem konutları da benzer şekilde andezit kayası üzerindedir" açıklamasını yaptı.

İZMİR'İN AFET TOPLANMA ALANI SORUNU VAR

İZMIR'DE bulunan bazı afet ve acil durum toplanma alanlarının pazar yeri ve otopark gibi farklı fonksiyonlarda da kullanılması tartışma yarattı. DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin, "Toplanma alanı belirlerken kullanılabilirlik, güvenlik ve erişilebilirlik kriterlerine dikkat edilmeli. Toplanma alanı olarak kullanılan alanların aslında imar planında başka bir fonksiyona karşılık geldiğini görebiliyoruz. Afet müdahale planları ile imar planları arasında mutlaka bir uyumluluk olması gerekiyor" dedi.

CELAL ŞENGÖR AYDIN'I DEPREM İÇİN UYARDI

ÜNLÜ Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, birinci derece deprem kuşağındaki Aydın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şengör, "Alüvyon bir akarsu ya da heyelanın getirdiği döküntüdür. O döküntü gevşek malzemedir. Gevşek malzemenin içinden deprem dalgası geçerken frekansı düşer ve üstteki binanın frekansıyla birleşip binayı yıkar. Aydın alüvyonun üstünde. Önce zemini inceleyerek bina yapmak gerekir" dedi.

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