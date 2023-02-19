Karşıyaka’daki taşınma tartışması büyüyor

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın deprem bölgesine gidip geldikten sonra ilçedeki gözde yerleşim yerleri Mavişehir ve Bostanlı'nın yaşanılan sıvılaşma tehlikesi nedeniyle Yamanlar Dağı'na doğru taşınması için çalışma başlattıklarını açıklaması büyük tartışma çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan, zemin probleminin Çiğli ve Konak ilçelerinde de olduğunu söyledi.

'DENETLEME YETKİSİ VERİLDİ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi ile riskli alan ve riskli yapı belirleme yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine verildiğini kaydeden Çalışkan, "30 Ekim 2020 İzmir depremine kadar bir tane alan belirlemediler. Büyükşehir Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı depremden sonra kuruldu. İlçe belediyelerinde bir iki tanesi hariç bu konuyla ilgili müdürlük yok. İzmir 17 fay hattının üzerinde. Bunlardan Tuzla fay hattı 2000 yıldır kırılmamış. Seferihisar Doğanbey köyü- Orhanlı köyü-Gaziemir- Menderes- Konak-Bornova ilçelerinin tam altında bulunuyor.

Deprem olması en muhtemel ve 7.1'e varan deprem yaratma potansiyeli olan bir fay hattı var. Karşıyaka Belediye Başkanı gerçeği dile getirmiş ama bugüne kadar büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bir şey yapmadığı da ortada" ifadelerini kullandı.

'KAOS ÇIKARMA YERİ DEĞİL'

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli ise, Başkan Tugay'ın açıklamaları için "Altı doldurulmadan yapılan açıklamalar sorumluluk değil kaos çıkarmaktır" dedi. Tugay'ın Mavişehir ve Bostanlı'nın Yamanlar Dağı bölgesine taşınacağı açıklamasının ilçede paniğe yol açtığını ifade eden Keseli, "Karşıyaka Belediye Meclisi'nde ve Karşıyaka gündeminde bugüne kadar olmamış bir taşınma, deprem haftası gündeme getiriliyorsa bu durum vatandaşta korku yaratmaktan öteye geçmez. Sorumlu belediyeciliğe aykırıdır. İzmir'de ve Karşıyaka'da kentsel dönüşüm karnesi zayıf. Başkan Tugay 4 yıllık görev süresinde Cumhuriyet Mahallesi'nin imar planını yapmayı beceremedi. En son duyduğumuz kadarıyla o işi de özel bir şirkete devretmişler" diye konuştu.

'ÇOK YANLIŞ BİLGİ VERİYOR'

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Başkan Cemil Tugay'ın 'taşınma söylemini' Yeni Asır'a değerlendirdi. İzmir için önce bir deprem master planının yapılmasının şart olduğunu ifade eden Sözbilir, "Bu plan ile kentteki hangi binanın depreme dayanıklı veya dayanıksız olduğu ortaya konulacak. Yoksa bir şehri al öbür tarafa taşı bunlar yanlış şeyler. Doğru şeyler değil. Dağa gidince de her şey güllük gülistanlık değil, orada da başka tehlikeler var. Ayrıca başkanın bölgede yapacağını söylediği mikro bölgeleme zaten 1980'lerden beri yapılan bir şey. O da yapılacak yeni yapılar için uygulanan bir şey. Yani başkanın söylediği o konu da yanlış. Belediye çok yanlış bilgi veriyor" dedi.

Bölgedeki sıvılaşma tehlikesinin de ortadan kaldırılabilir olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Zaten Mavişehir'de fore kazıklar üzerine binaları yaptılar. Oradaki mantık da o. Fore kazık demek sıvılaşma tehlikesi olan bölgeyi geçerek belli bir seviyeye inmek ve deprem sırasında binanın salımını ve yıkımını engellemek demek" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ