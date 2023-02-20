Eski sevgilisi dehşet saçtı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Turan Kayaş (43), eski sevgilisi Şerife Can'ın işlettiği dönercide dehşet saçtı. Burada genç kadınla tartışmaya başlayan Kayaş, müşterileri dışarı çıkarmak istedi. Kayaş, bu sırada araya girmeye çalışan bir müşteriyi de kuru sıkıdan bozma silahla vurdu. Kayaş ardından eski sevgilisini de göğsünden vurup, aynı tabancayla canına kıydı.Akıl almaz olay, önceki akşam 19.30 sıralarında Bayraklı 1639 sokakta bir dönerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Turan Kayaş, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife Can'ın işlettiği dükkana konuşmak için gitti. İkili arasında tartışma başlayınca Turan Kayaş, işletmede bulunan müşteleri tek tek dışarı çıkardı.



SAKİNLEŞTİRMEK İSTEMİŞ

Bu sırada içeride bulunan Mehmet U. da araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Turan Kayaş, yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayla önce Mehmet U.'ya, ardından da Şerife Can'a art arda ateş etti. Mehmet U. ve Şerife Can kanlar içerisinde kalırken, Kayaş ise aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.



MÜSTERİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şerife Can ile Mehmet U., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Turan Kayaş'ın cenazesi ise savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



FATİH ŞENDİL

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