İzmir’de yapıların yüzde 60’ı yenilenmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kendisine son günlerde gerek ailesi, gerek yakınları, gerek iş dünyası ve belediye başkanlarının sorduğu "İzmir'de en güvenli yer neresi" sorusunun yanıtını Yeni Asır'a açıkladı. Prof. Dr. Sözbilir, "Bayraklı, Bornova demiyorum, kentin 30 ilçesinde de güvenli olmayan yerler var. Birincisi acil olarak kentin konut stokunun yüzde 60'ının yenilenmesi gerekli. Acil olarak zemin etüt çalışmaları ve kentin röntgenini masaya yatırılması gerekiyor" dedi. Yapı stokunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir ölçeğinde 1 milyona yakın yapı stoku var. Bunun yüzde 60'dan fazlası depreme dayanıksız. İlk olarak yapılması gereken kentsel dönüşüm. Yıllardır bu çalışmalar yavaş yürüdü ama son zamanda sismik aktivitenin artması bu çalışmanın biran evvel yapılması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.



■ FATİH ŞENDİL

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