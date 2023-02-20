İzmir’e büyük ihanet

İzmir'de düzenlenen "İzmir'de deprem gerçeğine hazır mıyız?" paneli olay oldu. Kent Konseyi'nin de başlangıçta içinde yer alıp daha sonra çekildiği, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği'nin internet üzerinden düzenlediği etkinliğe, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sert tepki gösterdi.



'UZMAN OLMAYAN İSİMLER'

Sözbilir, jeoloji mühendisi olan ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'da görev yapan İzmir Kent Konseyi Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu Üyesi Bora Sonuvar, Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak ile İnşaat Mühendisleri Odası Afete Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir'in konuşma yapmak için davet edildiği etkinliği, konuşmacıların deprem ve afet yönetimi konusunda uzman olmadığı gerekçesiyle "İzmir'e ve bilime ihanet" olarak nitelendirdi.





ÇALIŞMASI VE BİLGİSİ YOK

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Sözbilir, "Deprem konusuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları konuşmacı yapmak, sadece bilime değil, İzmir halkına da büyük ihanet. Belediyede çalışan Bora Sonuvar'dan bahsediyorum. Eski bir öğrencimiz. Ama deprem veya afet yönetimiyle ilgili hiçbir çalışması ve bilgisi yok. Sivil toplum kuruluşlarından kullanacaksak, oda başkanları var. Şu anda deprem bölgesinde arazide çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 30 hoca var. Bunları kullanın. Deprem bölgesinde neredeyse 100 bin kişi enkaz altında kaldı. Bana göre, bu afiş bilimdeki FETÖ yapılanmasından başka bir şey değil" diye konuştu.



'ÜST DÜZEY BİLİMSEL BİR TOPLANTI DEĞİL'

PROF. Dr. Sözbilir'e saygıları olduğunu ancak kendisinin etkinliğe böyle bir tepki göstererek ayıp ettiğini dile getiren Servet Ertaş ise, "Biz burada sadece üyelerimizi deprem konusunda bilgilendirmek istedik. 'Binama güçlendirme mi yapayım yıkayım mı?', 'Binama karot testi yaptırayım mı?' gibi sorulara cevap vermek için düzenledik. Amacımız öyle üst düzey bir bilimsel toplantı değildir" dedi.