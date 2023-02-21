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Haberler İzmir Altınyol’daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Altınyol’daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

21.2.2023

Altınyol’daki kazada motosiklet sürücüsü öldü
İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, saat 01.30'da Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim Karakoyun (59) yönetimindeki motosiklet Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun yola savruldu. Karakoyun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
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