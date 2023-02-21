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Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir'de feci olay! Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşı ile kavga eden bir kişi kavgayı yatıştırmak için araya giren Mehmet Uysal isimli şahsı silahla yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Uysal, hayatını kaybetti.

AA

21.02.2023, 08:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023, 08:58

İzmir’de feci olay! Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Alınan bilgiye göre, Turan K. (43) eski kız arkadaşı Ş.C'nin Bayraklı Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Burada Ş.C. ile tartışan Turan K. beraberinde getirdiği silahla ateş etti.

Bu sırada dükkanın önünde bulunan ve kavga eden tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Uysal (43) ile Ş.C. yaralanırken, Turan K. hayatına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uysal'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ş.C'yi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Uysal, hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı iş yerinde 2021 yılı kasım ayında da "kürdan isteme" tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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