“Beni götürecekler” deyip kayıplara karıştı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde oturan Mehmet Ali Güler, 'Beni alıp götürecekler. Bu ev yıkılacak' diyen 83 yaşındaki babası Mahmut Güler'in 26 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunu söyledi. 4 ay önce annesi vefat ettikten sonra babasının akli dengesinin bozulduğunu aktaran Güler, "Biz kırsal bir mahallede oturuyoruz. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile babamı günlerce aradık ancak ulaşamadık. Görenler lütfen bize bildirsin" dedi.

1 AYDIR ARIYORLAR

Kardeşleri ile birlikte yaklaşık 1 aydır babası Mahmut Güler'i bulmak için aramadık yer bırakmadıklarını ifade eden Güler, "Annem geçen yıl Eylül ayında vefat etti. Annemin vefatından sonra babamın akli dengesi bozulmaya başladı. 26 Ocak akşamı bana, 'Beni alıp götürecekler. Bu ev yıkılacak. Jandarma beni götürecek' gibi sözler söylemeye başladı. Bir baktım eline battaniye ile yastık almış, 'Ben gidiyorum' diyor. Bu durumu kardeşlerimle konuştuk. Ertesi gün Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden randevu aldık. Sabah 3'e kadar uyumadım. Sonra sabah 9'da bir kalktım, hiçbir yerde bulamadım. Jandarma ve AFAD ekipleri ile her yerde aradık ancak bulamadık. Bulan, gören birileri olursa lütfen bize ulaşsın" diye konuştu.

METİN BURMALI