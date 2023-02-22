İş insanları tek vücut oldu! İzmir’de konteyner seferberliği!

İŞ İNSANLARI TEK VÜCUT OLDU

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen, "İzmirli iş insanları olarak asrın en büyük felaketinde inanılmaz bir imece sağlandığını gördük. İş insanları tek vücut oldu. Bitişik nizam olarak iki tane ev şeklinde 21 metrekarelik konteynerler ve ayrıca tuvaletler deprem bölgesine hızla ulaştırılıyor. Bu organizasyonda biz de elimizden gelen katkıyı sürdürüyoruz. Bize destek veren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.