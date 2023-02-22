Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi iş bıraktırdı

Karşıyaka Belediyesinde devam eden maaş sorunu nedeniyle bazı birimlerdeki işçiler 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi. İşçiler, maaşları ve geçmiş alacakları ödenene kadar eylemleri sürdüreceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 8 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Kent A.Ş. işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmişti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, işçilerle konuyla ilgili toplantı yaptığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Karşıyaka Belediyesi'nde görevli bir grup işçi dün Örnekköy'deki belediye şantiyesini kapattı. İşçileri, giriş çıkışlara kapatılan şantiyeye gelen Başkan Cemil Tugay da sakinleştiremedi.

İddiaya göre işçiler kendilerine sorunların çözüleceği sözü veren Tugay'a "Artık sizin sözünüzün bizde karşılığı yok" yanıtı verdi. DİSK Genel İş 8 Nolu Şube ise şu açıklamayı yaptı: "Temizlik İşleri şantiye ve Örnekköy şantiye tesislerindeki faaliyetleri üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir saat durdurduk. Maaşlarımız ve geçmiş alacaklarımız ödenene kadar eylemlerimiz devam edecek."