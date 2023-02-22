Mahkeme ‘emsal’de yürütmeyi durdurdu

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmasını sağlamak amacıyla verilen ve TMMOB'un yargıya taşıdığı emsal artışında İzmir 5'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremde mağdur olan vatandaşların yeniden evlerine kavuşabilmesi için gündeme gelen ve kentte gerek siyasi partiler arasında gerekse odalar ile yerel yönetim arasında tartışmalara neden olan emsal artışı için önemli bir karar alınmıştı.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VAR

Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde, ilçe belediyesi K (koruma) sınırlarında geçerli olacak yüzde 10'luk emsal artışı önerisini meclise getirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülen gündem maddesi ise parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olarak revize edilmişti. Sadece Bayraklı için geçerli olan parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30'luk emsal artışı depremzedelerin sorunlarına ufak da olsa çözüm sağlayıp dönüşüm sürecinin yürümesine katkı sağlarken, TMMOB emsal artışını mahkemeye taşımıştı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrası ise toplanan heyet kararını verdi. Mahkeme parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı yüzde 30 emsal kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararda itiraz kararı açık olmak üzere 7 gün itiraz süresinin bulunduğu belirtildi.

"BİZİ ÖLÜME TERK ETMEYİN"

KARARIN istinafta bozulacağını düşündüklerini belirten İzmir Depremzedeleri Derneği Başkanı Haydar Özkan, "Elazığ Depremi bize gösterdi, Kahramanmaraş depremleri bize en ağır şekilde gösterdi... Biz evlerimizin tabutumuz olmasını istemiyoruz, sokakta kalmak istemiyoruz. Depremzedelerin evlerine kavuşabilmesinin, güvenli dönüşümünün yapılabilmesinin tek yolu maalesef ki mevcut koşullarda sadece emsal artışıdır. Lütfen bizleri ölüme terk etmeyin" diye konuştu.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi. Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi. Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik" diye konuştu.