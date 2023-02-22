Prof. Dr. Sözbilir uyardı! 6,4’lük depreme dair çarpıcı açıklama!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önceki gün Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremin bağımsız deprem olduğunu belirterek, "Antakya fayı üzerinde yaptığımız gözlemlerde bazı kesimlerde fay boyunca kılcal çatlaklar ve ortalama 4 santimetreye varan düşey atımların olduğu yüzey deformasyonları ile heyelan ve kaya düşmeleri gözlemledik. Bu verilere göre, Antakya fayının bir kısmının kırıldığını söyleyebiliriz" dedi.