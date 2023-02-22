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Haberler İzmir Taner Savut İzmir'de toprağa verildi

Taner Savut İzmir'de toprağa verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Rönesans Rezidans enkazı altında can veren Savut, İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

22.02.2023, 18:02

Taner Savut İzmir’de toprağa verildi

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun da vefat ettiği sitede oturan Taner Savut'un cenazesi, teşhis edilmesinin ardından Adana'dan İzmir'e getirildi.

Savut için İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabalarının yanı sıra Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve Savut'un arkadaşları ile yakınları katıldı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Savut'un cenazesinin yanına gelen anne Sema Savut, oğluna hakkının helal ettiğini söyleyerek vedalaştı.

TANER SAVUT'UN FUTBOL KARİYERİ

Futbol hayatına İzmirspor'da başlayan Taner Savut, Fenerbahçe, Göztepe, Alanyaspor, Sakaryaspor, Siirtspor ve Tokatspor'da mücadele ettikten sonra futbolu bıraktı.

48 yaşında vefat eden Taner Savut, Alanyaspor, Manisa FK ve Hatayspor'da sportif direktör olarak görev aldı.

Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde Savut'un da yer aldığı Sivasspor deplasmanına giden takım otobüsü Yozgat'ın Akdağmadeni yakınlarında şarampole yuvarlanmıştı. Savut, 6 kişinin vefat ettiği kazada yaralanmıştı.

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