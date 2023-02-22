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Haberler İzmir Torbalı’da afetzedelere iş imkanı sağlanacak

Torbalı’da afetzedelere iş imkanı sağlanacak

22.2.2023

Torbalı’da afetzedelere iş imkanı sağlanacak

TORBALI Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, deprem bölgesinden gelen depremzedelere iş imkanı sağlayarak istihdamda pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi. Başkan Olgun açıklamasında "Bir tek depremzede işsiz kalmayacak. Fabrikalarımız depremzedelere iş vermek istediğini söylüyor. Depremzedelerimiz İŞKUR noktalarına gelerek başvurularını yapacaklar. Fabrikada istihdam konusunda sıkıntımız yok. Mavi yakalı gelen herkesi istihdam ederiz. Sayı sıkıntısı yok. İşverenler bu konuda fedakârlık yapmaya hazır" dedi.

Olgun, "Deprem gecesinin sabahında ayni yardım düzenleyerek üyelerimizin ve ilçe halkının desteği ile 20 TIR'ı bölgeye gönderdik. Bölgede yardımların dağıtılmasını koordine ettik. Odamız bünyesindeki alt katı Umut Market'e çevirdik" diye konuştu.

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