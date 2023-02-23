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Haberler İzmir İzmir Kınık’tan afetzedelere 'sosyal market'

İzmir Kınık’tan afetzedelere 'sosyal market'

Kınık Kaymakamlığı, Kınık Belediyesi ve Kınık Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Kınık Gençlik Merkezi’nde deprem bölgesinden ilçeye gelen misafirlerin yararlanması ve ihtiyaçlarının karşılaması adına Sosyal Market açıldı. Afetzede misafirlerin hizmetine açılan markette tamamı ücretsiz olan çocuk giyim ürünleri ve oyuncakları, bebek besinleri ve bezi, kuru bakliyat, gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Misafirler saat 08:30 ile 17:30 arasında, diledikleri zaman İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçerek ürünlere erişim sağlayabiliyorlar.

23.02.2023, 14:13

İzmir Kınık’tan afetzedelere ’sosyal market’

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kınık'ta da adeta seferberlik ilan edildi. İlçede toplanan onlarca toplanan yardım tırlarla deprem bölgesine gönderilirken Kınıklı madenciler de gittikleri deprem bölgesinde enkazdan çok sayıda vatandaşı canlı olarak kurtardı.

Kınık'ta yardımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. İlçede misafir edilen afetzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak için İlçe Gençlik Merkezi'nde 'Sosyal Market' açıldı. Kınık Belediye Başkanı Doktor Sadık Doğruer, ilçede ağırladıkları tüm depremzedelerin kolayca erişebileceği Sosyal Marketi hizmete soktuklarını söyledi. Doğruer, gerek Kınık Gönüllüleri'nin desteğiyle afet bölgesine gönderdikleri yardım tırları ile gerekse belediyenin atölyelerinde yapılan seyyar tuvalet ve banyolarla; ellerinden ne geliyorsa her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Sosyal Markete yardım yapmak isteyenler yardım malzemelerini Kınık Gençlik Merkezi veya Kınık Belediyesi'ne teslim edebiliyor.

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