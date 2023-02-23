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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 114 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 114 kişi tutuklandı

İzmir'de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik 15 günde gerçekleştirilen 134 operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 114'ü tutuklandı.

İHA

23.02.2023, 11:08

İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarında 114 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, 5-20 Şubat tarihleri arasında 134 ayrı operasyonla uyuşturucu satıcılarının tepelerine bindi. Yapılan operasyonlarda, 110 kilo 270 gram esrar-skank, 2 kilo 349 gram metamfetamin, 2 kilo 321 gram kokain, 5 bin 870 adet ecstasy, 133 bin 28 adet sentetik ecza ile 24 adet hassas terazi, 26 adet tabanca, 6 adet tüfek ve suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 Türk Lirası ele geçirildi.



Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 202 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen 114 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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