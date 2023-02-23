Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İzmir depremi için kritik uyarı! "Bugün olmazsa yarın”

Doç. Dr. Kalafat, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim özellikle odaklandığımız Silivri açıklarından başlayan bir parça. Bu mevcut olan depremlerden daha küçük bir deprem bu aslında. Zemini ağırlıklı olarak batı ve doğu ucunda olan zemini kötü yapılar yıkılacaktır en azından ağır hasar alacaktır. Marmara'da sismik boşluk diye tanımlanan bir parça var ve bu parça er ya da geç kırılacak."