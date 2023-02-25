Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

İki yaşındaki kızı Hatice Duru Kanat ile etkinliğe katılan Hülya Kanat (32) da şunları söyledi:

"Hatay Antakya'dan geldim. Felaket yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, eşyalarımız enkaz altında kaldı. En önemlisi yakınlarımızı kaybettik. Acımız büyük. Burada mutluyuz ama aklımız, kalbimiz şehrimizde. İnşallah inşa edildiğinde yeniden oraya gideceğiz. Bir haftadır buradayız. Çocuklara güzel destek veriyorlar. Onlar da anladı depremi. Burada da 'Anne sallandık' diyor. İlk 3 gün sürekli yaşadıklarımızı anlattı. Merdivenlerden yuvarlanarak inmiştik. Ayağımda yara var. O da çok etkilendi. Uzun sürecek bu psikolojiden çıkmak ama inşallah bizim için iyi olacak. Devletimiz yanımızda. Şehrimiz de güzelleşirse yeniden inşa edilirse çok mutlu olacağız."