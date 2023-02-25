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Haberler İzmir Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir'de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir'de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu 10 farklı şehirden İzmir'e gelen depremzede ailelerin çocuklarına, buradaki gönüllülerin hazırladığı eğlenceli etkinliklerle yaşadıkları travmatik anlar unutturulmaya çalışılıyor.

DHA

25.02.2023, 17:10

Kahrananmaraş merkezli depremlerin ardından farklı kentlerden İzmir'e gelen depremzede ailelerin çocukları, gönüllülerin hazırladığı palyaço, balon ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı. Deprem korkusunu bir anlığına unutan farklı yaş gruplarındaki çocuklar, çuval ve halat çekme yarışları da yaptı.

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

İzmir'in Urla ilçesindeki TCDD Sosyal Tesisleri'nde kalan depremzede çocukların hayata uyum sağlaması için gönüllüler tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar palyaço, balon ve yüz boyama etkinliği yapıldı. Ayrıca çocuklar, çuval ve halat çekme yarışı yaptı.

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

Hatay'dan İzmir'e gelen Yaprak Köseoğlu (9) "Hatay'dan geldim. Burada yüz boyaması yaptırdım. Tavşan çizdiler yüzüme. Çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.Ağabeyi Mehmet Köseoğlu (11) ise 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu ve en çok okulunu özlediğini belirterek, "Birazdan koşu ve çuvalla yürüme yarışı yapacağız. Halat çekme yarışı yapıyoruz. Okul birincisi oldum. Okuluma dönmek istiyorum. Okulumdan ayrıldığım için üzgünüm. Pazartesi burada okula gideceğim. Aklımdan geçen bir an önce eve dönüp eski yaşamıma dönmek" diye konuştu.

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

İki yaşındaki kızı Hatice Duru Kanat ile etkinliğe katılan Hülya Kanat (32) da şunları söyledi:
"Hatay Antakya'dan geldim. Felaket yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, eşyalarımız enkaz altında kaldı. En önemlisi yakınlarımızı kaybettik. Acımız büyük. Burada mutluyuz ama aklımız, kalbimiz şehrimizde. İnşallah inşa edildiğinde yeniden oraya gideceğiz. Bir haftadır buradayız. Çocuklara güzel destek veriyorlar. Onlar da anladı depremi. Burada da 'Anne sallandık' diyor. İlk 3 gün sürekli yaşadıklarımızı anlattı. Merdivenlerden yuvarlanarak inmiştik. Ayağımda yara var. O da çok etkilendi. Uzun sürecek bu psikolojiden çıkmak ama inşallah bizim için iyi olacak. Devletimiz yanımızda. Şehrimiz de güzelleşirse yeniden inşa edilirse çok mutlu olacağız."

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

ÇOCUKLARIMIZIN KEYFİ YERİNDE
Adıyaman'dan ailesiyle gelen Kadir Dalmış (42) da "Yakınlarımızı kaybettik. Çocuklarımızın keyfi yerinde. Onların dünyadan haberi yok. Kimisinin evi yıkıldı kimisinin yakınları yok. Çocukların bunları bilmemesi daha iyi. Biz büyükler zaten büyük bir acı yaşıyoruz ama onların bilmemesi daha iyi" ifadelerini kullandı.

Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ
Organizasyonun koordinatörü Berrin Güner de çok sayıda gönüllünün kendilerine destek verdiğini anlattı. Deprem faciası nedeniyle çok büyük acı içerisinde olduklarını vurgulayan Güner, "Çocukların hassasiyetini biliyoruz. Bir nebze onları mutlu edebilmek için burada güzel bir etkinlik yaptık. Balon şovlar, tiyatro gösterileri, yüz boyama sihirbaz etkinlikleri hazırladık. Gönüllülerimiz bir nebze olsun onları mutlu etmek için buraya geldiler. Bu yaşadıkları zor süreçte çocukların normale dönebilmesi için bu etkinlikleri daha fazlalaştıracağız. İnşallah 15-20 günde bir tekrarlamak istiyoruz" dedi.

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