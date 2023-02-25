Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar... İzmir’de depremzede çocuklara eğlenceyle terapi

BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ
Organizasyonun koordinatörü Berrin Güner de çok sayıda gönüllünün kendilerine destek verdiğini anlattı. Deprem faciası nedeniyle çok büyük acı içerisinde olduklarını vurgulayan Güner, "Çocukların hassasiyetini biliyoruz. Bir nebze onları mutlu edebilmek için burada güzel bir etkinlik yaptık. Balon şovlar, tiyatro gösterileri, yüz boyama sihirbaz etkinlikleri hazırladık. Gönüllülerimiz bir nebze olsun onları mutlu etmek için buraya geldiler. Bu yaşadıkları zor süreçte çocukların normale dönebilmesi için bu etkinlikleri daha fazlalaştıracağız. İnşallah 15-20 günde bir tekrarlamak istiyoruz" dedi.