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İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda; Padişah Mehmet Reşat Han’ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ile birlikte çok sayıda eser ele geçirildi.

İHA

25.02.2023, 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 13:12

İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir'de kültür varlıklarının yasa dışı satış ve ticareti ile mücadelesini sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bergama, Balçova ve Çiğli ilçelerinde, 2 ve 1 araçta yapılan aramalarda; Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerinin özelliklerini taşıyan ve ilk kez görülen, 1. Dünya savaşı dönemi, Padişah Mehmet Reşat Han'ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ele geçirildi. Bununla birlikte 686 adet altın, gümüş ve bronz tarihi eser, 1 adet dedektör ve 1 adet tabanca da ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sine adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de tutuklandı.

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