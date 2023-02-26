DEPREMLERDE Gaziantep'teki evleri hasar alan genç mimar Yaren Güngören, ailesiyle birlikte göç ettiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde, meslektaşlarını ziyaret etti.

YAKINLARINI KAYBETTİ

GENÇ mimar ziyaretleri sırasında meslektaşlarına üzerinde, "Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma! Deprem öldürmez, bina öldürür" yazan fotoğraflı tablolar hediye etti.Depremin ardından önce mimarlık mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirten Güngören, daha sonra depremde hayatını kaybeden mimar arkadaşları ve yakınları için mesleğe devam etmeye karar verdiğini söyledi.

"Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor" diyen Güngören, "Oradaki insanların yaşadığı görüldüğü gibi değil. Uyumak kabus gibi bir şeydi bizim için. Sınıf arkadaşlarımdan bazıları depremde hayatını kaybetti. Onlar da mimardı. Bundan sonra, onların sevdiklerine bir şey olmasın diye çalışacağım" dedi.