Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü ehliyeti olmayan hafif ticari araç sürücüsünün 17 yaşında olduğu öğrenildi.Korkunç kaza, önceki akşam saat 17.40 sıralarında Gürpınar mahallesi, 7052 sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz olan 17 yaşındaki İsmail H. yönetimindeki 35 UGC 43 plakalı hafif ticari araç, Yusuf T'nin kullandığı 35 UGE 05 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir anda savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada yayalardan 53 yaşındaki Mustafa G, 57 yaşındaki Emine Ö. ve ismi öğrenilmeyen bir kız çocuğu ile hafif ticari aracın sürücüsü İsmail H. kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mustafa G, Emine Ö. ve kolunda kırık bulunan sürücü İsmail H, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kız çocuğu ise başka bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa G'nin beyin kanaması geçirdiği, Emine Ö'nün ise kaburgalarında, yüzünde ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. İki yaralının durumlarının ciddi olduğu bildirildi.Kaza anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta otomobil ve ticari aracın çarpıştığı, ardından kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldığı anlar yer aldı.