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İzmir'de kaza: Yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucunda 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

İHA

27.02.2023, 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 19:34

İzmir’de kaza: Yaya hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici'ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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