‘Tam adaptif’ rezalette ilk fatura kesildi

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı denetimlerde bir türlü sağlıklı çalıştırılamayan "Tam adaptif trafik yönetim denetim ve bilgilendirme sistemi"nde oluştuğu tespit edilen 40 milyon liranın üzerindeki kamu zararının sorumlulardan tahsil edilmesi için ilk karar çıktı. Sayıştay, ihale çerçevesinde garanti kapsamında olan ve yüklenici Çek firmalarca yapılması gereken işlerin 2018-2020 arasında doğrudan temin ile ayrı ihale düzenleyerek yaptırıldığını tespit etti.



8 KİŞİNİN İSMİ VERİLDİ

Bu zararın sorgu sırasında netleşmesinin ardından Sayıştay 5. Dairesi bu şekilde ödenen 19 milyon 962 bin liranın 2020 yılında yapılan 2 milyon 297 bin lirasının dönemin Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, Gerçekleştirme Görevlisi olan Şube Müdürü Mustafa Karova, diğer sorumlular müdür vekili Mehmet Ali Bodur, kontrol mühendisi Hayri Kaşıkara, kontrol mühendisi Özgür Abbas Kurt, kontrol mühendisi Selçuk Kaplan ve Onur Can Bülbül ile daire başkanı Kader Sertpoyraz'a müştereken ve müteselsilen faizleriyle birlikte ödettirilmesine hükmetti. Kalan 17 milyon 664 liralık kamu zararına ilişkin ise, ödemeler 2018 ve 2019 yılları içinde gerçekleştirildiğinden sorumluların savunmalarının alınıp söz konusu yıllar için ek rapor yazılmasını teminen konunun ilgili denetim grubuna havale edilmesi kararlaştırıldı.



ANA İHALEDE ŞOK TESPİTLER

Sayıştay denetçileri, bu doğrudan temin ihaleleri nedeniyle 2018-2020 arasında belediyenin 19 milyon 962 bin lira zarara uğratılmasının dışında 2021 yılı denetimlerinde 'ana ihale' ile ilgili de şok tespitlerde bulunmuştu. Denetçiler, belediye tarafından 2012'de ihale edilen ve 53 milyon 874 bin lira bedelle Çek AZD Praha S.R.O - Cross Zlin A.S. iş ortaklığına verilen işte, parası ödenen birçok imalat kalemlerinin şartnamelere uygun yapılmadığını tespit etmişti.



YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Sayıştay sorgu raporunda, bu eksik imalatlar nedeniyle kamunun 22 milyon 434 bin lira zarara uğratıldığı belirtilmişti. İki ayrı tespit neticesinde sistemde toplam kamu zararının 40 milyon liranın üzerinde olduğu belirlenmiş oldu. Bu paranın bugünkü karşılığının ise yüz milyonlardan fazla olduğu öne sürülüyor.



■ ERHAN GÜLENÇ

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