Büyükşehir’in sendikasında ölüm tehditleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel İş Sendikası 2. Nolu Şube fena karıştı. Sendika delege seçimleri öncesi fikir ayrılığı yaşadığı Şube Başkanı Arif Yıldız'ın kendisini "Bornova Homeros'ta kafana sıkıp seni öldüreceğim" dediğini öne süren sendika İZSU İşyeri Temsilcisi Eren Bilgen, savcılığa şikayette bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini de sosyal medya hesabında yayınlayan Bilgen, "Arif Yıldız beni arayıp yanıma geleceğini belirtti. 'Benim hakkında karalama yapmanın cezasını pahalı ödeteceğim. Bornova Homeros'ta senin kafana sıkıp öldüreceğim' dedi. Kendisinin sarhoş olduğunu düşündüğüm için 'Yarın sabah ayılıp gel' dedim. Bunun üzerine küfürler savurmaya başladı" iddiasını dile getirdi.

Şube Başkanı Arif Yıldız ise, "Şube Başkanı sıfatıyla kendisini arayarak uyardım, yüz yüze konuşmak istedim. Söylediği iddiaları ıspatlaması gerektiğini talep ettim. Bana 'Seninle işim olmaz hadi yoluna' dedi. Bu konuşma üzerine karşılıklı bağırışmalar olmuştur. Olay sadece bundan ibarettir. Fakat kendisi yapılan bu telefon görüşmesinden hemen sonra savcılığa bir dilekçe vererek mağduru oynamıştır" iddiasında bulundu.

ERHAN GÜLENÇ