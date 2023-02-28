Eski karısını öldürdü suçu epilepsiye attı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'a (34) 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Olay, 9 Aralık 2020'de, Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. Baştosun, ateş edip vurduğu Öztürk'ün arabasıyla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

KISKANÇLIĞI SEBEP GÖSTERDİ

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılması talep edildi. Geçen yıl Mayıs ayındaki karar duruşmasında tutuklu sanık Baştosun, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılırken, cezasında indirim de uygulanmadı.

YENİDEN YEREL MAHKEMEDE

Avukatların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, sanık Baştosun'un 2021 yılının Mayıs ayında görülen davada, olaydan önce Fulya Öztürk ile telefonda görüştükleri sırada tartıştıklarını, tartışmadan sonra epilepsi hastası olduğu için aura geçirdiğini belirtti.

Daire, Baştosun'un işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı konusunda raporunun aldırılması gerektiğini vurguladı. Daire, sanığı hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediğine de kanaat getirdi.

Öte yandan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza dairesi, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğuna da kanaat getirdi ve yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasına hükmederek dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.