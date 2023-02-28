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İzmir'deki depremde herkes panikle kaçtı... O kişi hariç!

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme restoranda yakalanan vatandaşların panikle kaçıştığı anlar iş yerinin kameralarına yansırken, bir kişinin yerinden kıpırdamadığı görüntülendi. İşte o anlar...

İHA

28.02.2023, 09:04

İzmir’deki depremde herkes panikle kaçtı... O kişi hariç!

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalanan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişinin ise yerinden dahi kıpırdamadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.



HERKES KAÇIŞTI, O YERİNDEN BİLE KALKMADI
Yaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.

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