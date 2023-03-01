Güzelyalı ve Kordon’da sıvılaşma riski var!

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Bostanlı ve Mavişehir'de sıvılaşma tehlikesi olduğunu ve buraların Yamanlar'a taşınması gerektiğini açıklamasının ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan da ilçesi için çok konuşulacak bir çıkış geldi.

NELER YAPILIYOR?

KARŞIYAKA'DA Bostanlı ve Mavişehir, Konak'ta ise Güzelyalı ve Kordon'un riskli olduğunu belirten Batur, "Konak'ta en sıkıntılı yerler sıvılaşma riski olan ve deniz kenarında olan yerler. Güzelyalı, Göztepe'den başlayıp Birinci Kordon... Sıvılaşma riski var. Denize yakın olan yer sıvılaşma riski taşıyan zemindir. Bina sağlamsa bir şey olmaz. O zemine göre bina yapmak lazım. Kordon, Güzelyalı'da bina yaparken kazık sistemi ile yapmak lazım. Belki zorunlu hale getireceğiz. Belki inşaat daha maliyetli olacak ama can güvenliği artacak" dedi.

KONAK'TAKİ kentsel dönüşümlere dair bilgi veren Batur, "Gültepe ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Parselasyon planları tamamlandı, tapuda son inceleme yapılıyor. Tahmin ediyorum 10 gün içinde askıya çıkmış olacağız. Bir ay askıda kaldıktan sonra artık sözleşmelere başlıyoruz Gültepe'de. Beştepeler de tahminen ondan bir ay sonra olacak. 2 sene sekteye uğramıştı yoksa şimdiye inşaatlara başlamıştık. Artık şu kentsel dönüşümü engellemesinler. Ballıkuyu bölgesini Büyükşehir yapıyor. O bölgenin sözleşmelerinde vatandaşların isteklerinden dolayı bazı sıkıntıları olduğuna dair bilgi verildi. En kısa süre içerisinde vatandaşla bir araya gelecekler. Boğaziçi'nde herhangi bir sıkıntı yok imarla ilgili. Vatandaşlarımız her bölgede imar veya parselasyon getireceğiz diye bir şey düşünmesin. Askıya yine Toros'ta çıkacağız. Bununla ilgili ayrı kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM CAN KURTARMAK DEMEK'

BAYRAKLI ilçesinde deprem sonrası yerel yönetimin emsal artışı getiren imar plan notu düzenlemesiyle ilgili TMMOB tarafından açılan davada yürütmenin durdurulması kararını değerlendiren Batur, "İzmir'i etkileyecek. İnşaatlar başladı, yürütmeyi durdurma geldi, nasıl olacak? Odalarla beraberiz ama... Bu işler şakaya gelecek şeyler değil. Kentsel dönüşüm artık can kurtarmak demek. Bu tür dönüşümlerin önünün açılması lazım" dedi.