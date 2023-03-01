İzmir polisi göz açtırmıyor! 30 kişilik suç örgütü çökertildi

İzmir genelinde haksız kazanç sağlamak için mafya tipi yapılanma oluşturan ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen, liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütü çökertildi. Havadan, karadan ve denizden 350 personel ile operasyon gerçekleştiren İzmir polisi, S.T. ile birlikte 30 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı Ekipler bu suç örgütüne mensuplar ile yine bu suç örgütüne yasa dışı olarak silah temin eden şahıslara yönelik 28 Şubat günü saat 07.00 sıralarında İzmir merkezli Aydın ve Adana illerinde 30 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Polis Özel Harekat Timleri, Deniz Polisi ve Polis Helikopteri destekli, 25 ekip ve toplam 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 35 hedef şahıstan 30'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda ise, 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ile 28 adet uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ve örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.