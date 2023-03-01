İzmir’de korkutan hareketlilik

İzmir Körfezi'nde 27 Şubat saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem o bölgedeki tehlikeli fayları gündeme getirdi. İzmir'deki 13 diri fay İzmirlileri tehdit ediyor. Bu faylardan biri de Foça'da...Osmanlı dönemindeki en yıkıcı depremlerden biri, 4 Nisan 1739'da İzmir Körfezi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem oldu.

DİRİ FAYLAR KORKUTUYOR

Tarihi kayıtlara göre; bu depremde İzmir'deki birçok ev yıkıldı. Özellikle Foça'da hasar çok büyük olduğu tarihi kitaplara yansıdı. Sarsıntı sonunda eski Foça'nın dörtte üçü yerle bir oldu. Eski Foça Kalesi'nin kapıları, kulesi ve duvarları yıkıldı. Kale içindeki Sultan II. Mehmet Camisi zarar gördü. 19 Ocak 1909'da da 6 büyüklüğünde Foça fayında deprem meydana geldi. Kayıtlara göre; bu depremde 700 ev yıkıldı, ayrıca 1000 ev hasar gördü. Öte yandan deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçirdi. Depremin ardından kentte yaşanan korku ve panik nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak güvenli alanlarda toplanmaya başladı.

ÇADIRDA SABAHLADILAR

Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi'nde de depremin tedirginliğini yaşayan bazı vatandaşlar parklarda bir araya geldi. Ailesiyle parka gelen 33 yaşındaki Ayşenur Göçer, "Panikle eşyalarımızı alıp parka geldik. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra tedirginliğimiz var" dedi. 66 yaşındaki Recep Göçer, "Bütün komşular ile apartman boşaldı. Arabalarda, çadırlarda yatanlar var" diye konuştu.

KAYGIYA YER YOK

İZMİR'İN Foça ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı bir uyarı geldi. 4,1 şiddetindeki depremin süresine dikkat çeken Ercan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Foça M4,2 27.02.23 21.20 odak 7 km, süre 3 sn. Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem. Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, öncü bir deprem değil. Kaygı yok" diye konuştu.

HERKES KAÇIŞTI, O YERİNDEN KIPIRDAMADI

DEPREME restoranda yakalanan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişinin ise yerinden dahi kıpırdamadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.