İzmir depreminde oğlunu kaybetmişti... Afetzede tıp öğrencisine "umut" oldu!

ONLARI ANLAYINCA DA DAHA İYİ YARDIMCI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ

Depremzedelerin duygularını daha iyi anladıklarını ifade eden Oğuz Perinçek, "Daha önce buraya gelerek çalışmalara katıldım. Yardımlarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Bize tıp fakültesi öğrencimizin kitap talebi iletildi. Seferber olduk ve İzmir'de bu kitabi bularak adresine teslimi yaptık. Bizde kendi acılarımızı ister istemez yaşıyoruz. Ama onları da daha iyi anlıyoruz. Onları anlayınca da daha iyi yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.