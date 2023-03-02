İzmir’de susuzluk alarm veriyor! Son 23 yılın en kurak 5. senesi!

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 7 milyon 566 bin metreküp suyumuz var. Aktif doluluğu ise yüzde 36. Geçen sene 14 milyon 700 bin metreküp su bulunuyordu. Aktif doluluk oranı yüzde 88'di. Yani hiç yağmur yağmazsa burada yaklaşık 450 günlük bir su var. Ürkmez Barajı'nda yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş var ancak bu barajda 500 günün üzerinde yetecek kadar su yer alıyor. Ürkmez Barajı'nda 4 milyon metreküp suyumuz var" diye konuştu.