İzmir’de susuzluk alarm veriyor! Son 23 yılın en kurak 5. senesi!

İzmir'de bulunan en büyük baraj olan ve şehrin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki görüntüler endişelendirdi. Barajdaki su seviyesi gözle görülür bir şekilde düşerken, hiç yağmur yapmazsa Tahtalı'da 300 günlük suyun kaldığı belirtildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, "2001, 2003, 2008 ve 2009'da daha kötü durumları yaşadık ama 2009'dan sonraki en kötü yılımız bu yıl. Tahtalı Barajı açısından son 23 senedeki en kurak 5. senedeyiz. Yağış sezonu henüz bitmedi. İnşallah daha fazla yağış alırız" ifadelerini kullandı.