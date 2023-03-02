Karakoldaki itirafını mahkemede reddetti

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde inşaat şirketinde çalışan 3 Suriyeli işçinin kaldıkları barakada yanarak ölmesinden sorumlu tutulan ve ilk kez hakim karşısına çıkan 42 yaşındaki Kemal Korukmaz, susma hakkını kullandı. Polisteki ifadesinde tanımadığı kişilerce aracına 'Temizlik yap' şeklinde not bırakıldığını, bu nottan da Suriyelilerin kastedildiğini düşündüğünü söyleyen Korukmaz, duruşmada olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

'TEMİZLİK YAP' NOTU

Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Yangından 14 gün sonra ilçede bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasp edip yaralayan ve cezaevine gönderilen Korukmaz, ifadesinde barakadaki yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Canavarca hisle, tasarlayarak öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından her bir mağdur için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Korukmaz, susma hakkını kullanacağını söyledi. Polisteki ifadesinde olaydan 1 yıl önce aracına 'Temizlik yap' şeklinde not bırakıldığını, bundan Suriyelilerin kastedildiğini düşünerek barakayı yaktığını itiraf eden Korukmaz, duruşmada iddiaları reddetti. Suriyelilerin çalıştığı şirkette 1997'de çalıştığını ve sigortası yapılmadığı için dava hazırlığında olduğunu iddia eden Korukmaz, bu nedenle kendisine işyerince kumpas kurduğunu düşündüğünü ancak olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Avukatları ise Korukmaz için akıl sağlığı raporu talebinde bulundu. Duruşma 14 Haziran'a erteledi.

'TAKIPÇISI OLUNMALI'

AVUKAT Eda Bekçi konyla ilgili açıklama yaparak, "Bu dava insan haklarına saygısı olan her bireyin takipçisi olması gereken bir dava. İçi nefret doku bireylerin oluşturduğu bir suç bu. Linç kültürünün ne kadar geliştiğinin farkındayız. Akıl sağlığının yerinde olduğuna yönelik rapor gelmişti. Ama yeni rapor alınması yönünde talimat verildi" dedi.

METİN BURMALI