Menemen Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile birlikte gittiği Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ile birlikte zarar gören mahalleleri ve barınma alanlarını ziyaret etti. Pehlivan ve Koştu, burada Menemen Belediyesinin kış şartlarına uygun hazırlattığı 150 çadırı ilçeye getiren tırı da karşıladı. Pehlivan, çadırların indirilmesine yardım etti. Depremin yıkıp geçtiği mahalleler ve barınma alanlarını ziyaret eden Pehlivan, "Depremin ardından oluşan depremzede vatandaşlarımızın barınma ve temel ihtiyaçları konusunda hepimiz bir olduk. Olağanüstü bir dayanışma örneği sergiledik. Bugün de depremin büyük zarar verdiği Osmaniye ilimizdeyiz. Kış şartlarına uygun hazırlattığımız 700 çadırın 150'si Bahçe ilçemize ulaştı. Bu zamana kadar göstermiş olduğumuz dayanışmayı ve yardımlaşmayı devam ettirmemiz gerekiyor. Asrın en yıkıcı felaketini ancak dayanışma içerisinde aşabiliriz. Menemen Belediyesi olarak afetzede vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarındayız" diye konuştu.

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