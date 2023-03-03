“İzmir’de 6 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum”

YERBİLİMCİ Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında , İzmir'de olası depremin büyüklüğüyle ilgili konuştu. Görür, İzmir'de 6.0 büyüklüğünde deprem beklendiğini bildirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yaşanan çok sayıda artçı sarsıntıya dikkat çekti.

Olası bir İzmir depremi için büyüklük tahmini ve uyarılarda bulunan Prof. Görür, "İzmir'de olan depremler genelde 6.0'lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası'nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in bir şanssızlığı var. Ege Denizi'nde de bir deprem olsa İzmir'e mal ediliyor" ifadelerini kullandı.