Yasak aşk Yıldız’a pahalıya patladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genelİş İzmir 2 No'lu Şube'de seçim heyecanı yaşandı. Şube Yönetim Kurulu'nun belirlenmesi için tüm birimlerde delege seçimi yapıldı. Delege seçimleri öncesi fikir ayrılığı yaşadığı İZSU işyeri temsilcisi Eren Bilgen'i ölümle tehdit ettiği ve aynı şubenin mali sekreteri ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan mevcut başkan Arif Yıldız, sandıkta seçmenin tepkisi ile karşılaştı. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki listenin yarıştığı seçimlerde, delege üstünlüğünü Ercan Gül'ün yönetimindeki mavi liste kazandı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan 5 bin işçi arasında örgütlü olan DİSK/ Genel-İş İzmir 2 No'lu Şubesi üyeleri, delege seçimleri için sandık başına gitti. 4 yılda bir yapılması gereken şube yönetim kurulu seçimi için, dün tüm birimlerde delege seçimi yapıldı. Delege seçimlerinde kırmızı ve mavi renkli iki liste yarıştı. Seçimlerde 'Değişim şart' diyen Ercan Gül'ün mavi, mevcut başkan Arif Yıldız'ın da kırmızı listesi yarıştı. Önümüzdeki süreçte yönetim kurulunun belirlenmesinde etkin rol oynayacak delege seçiminde, sendika üyeleri oylarını mavi listedeki Ercan Gül'den yana kullandı.

Delege üstünlüğünü Gül elde ederken, Yıldız'ın ise büyük şok yaşadı. Sendika üyelerinin, delege seçimleri öncesi fikir ayrılığı yaşadığı İZSU işyeri temsilcisi Eren Bilgen'e "Bornova Homeros'ta kafana sıkıp seni öldüreceğim" diyerek savcılığa şikayet edilen, son olarak da aynı şubede görev yapan mali sekreter Zeynep Zançlar ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Arif Yıldız'a karşı tepkisini sandıkta gösterdiği öne sürüldü.

METİN BURMALI