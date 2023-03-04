Otopsi raporu sanığı yalanladı

İZMİR'DE boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maktulün kendisine biber gazıyla saldırdığını, bunun üzerine tabancasını çıkardığını öne süren sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığının otopsi raporuyla tespit edildiği belirtildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sanık Kaffar Yeğin'in, "Biber gazıyla saldırmaya kalkıştı. Tabancamı çıkardım. Maktule doğrulttum. Maktul tabancayı alnına yaslayarak ellerimden tuttu. 'Sık, ben zaten ölmüşüm' dedi. O anda silah ateş aldı" şeklindeki savunmasına da yer verilen iddianamede şöyle denildi:

"Maktulün başına mermi girişinin ölü muayene ve otopsi tutanaklarından anlaşılacağı üzere şüphelinin savunmasının gerçeği yansıtmadığı, olay yerinden kaçtığı, bu suretle 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'gece vakti silahla işyerinde yağma' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarını işlediği anlaşılmaktadır."