Şantajcı ve tefecilere göz açtırılmıyor

Emniyet güçleri yasa dışı yapılanma oluşturan ve şantaj yapan kişilere göz açtırmıyor. İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, silahla tehdit, yağma, şantaj ve benzeri suçlara karıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

POLİSİN TAKİBİ 3 AY SÜRDÜ

Öte yandan Aydın, Manisa ve Muğla'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İzmir'de, iş insanlarına şantaj yaparak haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda nitelikli yağma suçu işlediği belirlenen örgüte 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Alabora' operasyonunda, elebaşı S.T. dahil 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir genelinde mafya tipi yapılanma oluşturan ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen, liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 aylık polis takibinin ardından yakalanan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı.

KARA, HAVA VE DENİZDEN

Ekipler bu suç örgütüne mensuplar ile yasa dışı silah temin eden şahıslara yönelik 28 Şubat'ta İzmir merkezli Aydın ve Adana illerinde 30 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekat Timleri, Deniz Polisi ve Polis Helikopteri destekli, 125 ekip ve toplam 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONLARIN ikinci ayağında ise 35 hedef şahıstan 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 26 adet tabanca, 1 adet suikast silahı, 7 adet pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ile 28 adet uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ve örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.

EGE'DE BÜYÜK OPERASYON

AYDIN, Manisa ve Muğla'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda ise gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BASKINLAR YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Manisa ve Muğla'daki 10 adrese düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi 8 kişi yakalandı. Aramalarda, yasa dışı bahis kayıtlarının yazılı olduğu defter, 3 hard disk, 8 telefon, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 5 senet ile dijital materyal ele geçirildi.

İHSAN KARATAŞ