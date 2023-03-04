Suç çetesi "alabora" oldu! Örgüt lideri dahil 24 tutuklama!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve liderliğini Soner Taşoku'nun yaptığı ileri sürülen suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı. Ekipler bu suç örgütüne mensuplar ile yine bu suç örgütüne yasa dışı olarak silah temin eden şahıslara yönelik 28 Şubat günü saat 07.00 sıralarında İzmir merkezli Aydın ve Adana illerinde 30 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekat timleri, deniz polisi ve polis helikopteri destekli, 125 ekip ve toplam 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.