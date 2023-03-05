Enkazdan çıkan ‘Ateş’ itfaiye erine emanet

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Serdar Bıçakçı, eşi Cansu Bıçakçı ile evinin kapısını Gaziantep'te enkazdan kurtarılıp getirilen köpeğe açtı. İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremden etkilenen Bıçakçı çifti, Gaziantep'te enkazdan kurtarılan 2 buçuk aylık köpeği sahiplendi. Minik yavruya, Ateş adı verildi. Daha önce hayvan sahiplenmek istediklerini ancak buna cesaret edemediklerini söyleyen Serdar Bıçakçı, "Deprem hepimizi derinden etkiledi. İnsanların yanı sıra küçük canlıların da orada mahsur kaldığını gördük. İnsanlar can telaşından bu canlıları unuttu" dedi.

TÜM BAKIMLARI YAPILDI

Gaziantep'te evsiz ve sahipsiz kalan Ateş'i sahiplenen Bıçakçı, "Köpek sahiplenmek istediğimi duyan arkadaşlarım, Ateş'i İzmir'e getirdi. Buraya geldikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından tüm bakımı yapıldı" dedi.

SAHİPLENME ÇAĞRISI

Ateş'i 4 yaşındaki oğlu Sercan Bıçakçı'nın da inanılmaz şekilde sahiplendiğini ifade eden Serdar Bıçakçı, "Oğlum her gün kreşe gittiğinde öğretmenine anlatıyormuş. Depremden misafirimiz geldi diyormuş. Her sabah okula gitmeden ve okuldan döndüğünde onunla yakından ilgileniyor. Ateş sadece bizim değil, tüm mahalledeki insanların ilgisini çekti. Burada arkadaşlarımız çok sevdi. Deprem bölgesinden geldiği için daha hassas davranıyor herkes" diye konuştu. Bıçakçı, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde de birçok canın bulunduğunu ve bunların sahiplenilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'BİZE SANS GETİRECEGİNE İNANIYORUZ'

SERDAR Bıçakçı'nın eşi Cansu Bıçakçı, çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Hayvanları çok seviyorum ama evde hayvan besleme konusuna pek sıcak bakmıyordum. Ama Ateş gelince kendimizi çok iyi hissettik. İyi ki bizimle. Bize şans getireceğine inanıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.