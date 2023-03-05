Protesto hakkını kullanan 40 işçi CHP’den ihraç edildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Halk Konut Projesi'nin ilk ayağı olan Dilber Apartmanı temel atma töreninde yaşanan eylem ve arbedenin ardından CHP Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından disipline verilen 40 belediye işçisi hakkında disiplin kurulu kararını verdi. CHP Çiğli Yönetimi disiplin soruşturması sürecinde savunmaları alarak eylem ve arbedeyle ilgili görüntüleri de tek tek inceledikten sonra 40 parti üyesini kesin ihraç istemiyle İl Başkanlığı'na sevk etmişti. Disiplin kurlu dünkü toplantısında dosyalar hakkında karar verdi. 13 parti üyesine 68/1 maddesinden kesin ihraç, 8 üyeye 2 yıl geçici ihraç, 8 üyeye 1 yıl geçici ihraç. 7 parti üyesine 68/3 maddesinden kınama, 1 parti üyesine uyarı cezaları verildi. 3 üye ise istifa ettikleri için haklarında karar çıkmadı.

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