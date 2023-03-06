İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Şubat tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) arasında dün sabah yeniden tartışma çıktı.