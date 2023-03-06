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Haberler İzmir İzmir'de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

İzmir'de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

İzmir'in Foça ilçesinde, Uzman Çavuş Serkan Özten ve apartman komşusu C.A.Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa zamanda büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle C.A.Y., evinde bulunan pompalı tüfekle uzman çavuşa ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan C.A.Y. ve kardeşi S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

06.03.2023, 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 15:50

İzmir'in Foça ilçesinde komşusuyla kavga ettiği esnada pompalı tüfekle vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti. Olayla ilgili komşu gözaltına alındı.

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Şubat tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) arasında dün sabah yeniden tartışma çıktı.

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Apartman içerisinde alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında C.A.Y. evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten'e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, olaya şahit olan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Cenaze burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilerek defnedilmek üzere Özten'in memleketi Çorum'a gönderildi.

İzmir’de tartışmanın sonu kanlı bitti! Uzman çavuş komşusu tarafından öldürüldü!

Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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