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Haberler İzmir İZSU’nun fahiş su zammı köylüleri isyan ettirdi

İZSU’nun fahiş su zammı köylüleri isyan ettirdi

6.3.2023

İZSU’nun fahiş su zammı köylüleri isyan ettirdi
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından art arda yapılan ve yüzde 400'e varan fahiş zamlar, köylüleri çileden çıkardı.

BİR AYDA 4'E KATLANDI
Ödemiş'e bağlı Hamamköy'de geçen ay 10 ton su kullanan bir aboneye 146 TL fatura gelirken, bir ay sonra 12 ton su kullanan aynı aboneye 528 TL fatura gelmesi isyan ettirdi.



YIKANMAYA KORKUYORUZ
Hamamköylüler, "Türkiye'nin en sulak köylerinden birine sahibiz ama su kullanmaya korkuyoruz. Köyümüzün adı Hamamköy ama halk yıkanmaya bile korkar oldu" diye konuştu.
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