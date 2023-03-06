İZSU’nun fahiş su zammı köylüleri isyan ettirdi

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından art arda yapılan ve yüzde 400'e varan fahiş zamlar, köylüleri çileden çıkardı.Ödemiş'e bağlı Hamamköy'de geçen ay 10 ton su kullanan bir aboneye 146 TL fatura gelirken, bir ay sonra 12 ton su kullanan aynı aboneye 528 TL fatura gelmesi isyan ettirdi.Hamamköylüler, "Türkiye'nin en sulak köylerinden birine sahibiz ama su kullanmaya korkuyoruz. Köyümüzün adı Hamamköy ama halk yıkanmaya bile korkar oldu" diye konuştu.