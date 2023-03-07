CHP İl Başkanı’ndan nazire gibi rozet merasimi

İYİ Parti İzmir il yönetiminden "Masayı dağıtan tarafta olmam" açıklamasıyla ilk istifasını vererek Cumhuriyet Halk Partisine geçeceğini açıklayan, İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Oktay Kırmızı'nın ardından, istifalar devam etti. Yaşanılanlardan rahatsız olduğunu ifade ederek İP'den ayrılan İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Taşdemir'e rozetini adeta nazire yaparcasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu taktı. Aslanoğlu yaptığı açıklamada "Yolumuz belli, iktidarımız yakın. Millet iktidarı güçlenerek yoluna devam edecek" dedi. Bayraklı Belediye Meclisi'nde de, üyelerden Mukaddes Işın ve Ali Uğurel, İYİ Parti ile siyasi bağlarını kopardıklarını.

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