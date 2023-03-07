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Haberler İzmir Ezgi’nin doğum gününde ailesinin tek isteği adalet

Ezgi’nin doğum gününde ailesinin tek isteği adalet

7.3.2023

Ezgi’nin doğum gününde ailesinin tek isteği adalet

İZMİR'DE boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), yaklaşık 7,5 ay geçmesine rağmen halen bulunamadı.

Ezgi Özarslan'ın doğum gününde kardeşiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hazal Zerkin, istedikleri şeyin adalet olduğunu söyledi.

Hazal Zerkin, "Ezgi yaşasaydı 32'nci yaş günü kutlayacaktık. Ancak doğum gününde mezarına gittik. Aradan 221 gün geçmesine rağmen kardeşimin katili bulunamadı. Bizim duygularımız ortada. Tek bir isteğimiz var. O da adaletin bir an önce yerini bulması" diye konuştu.

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