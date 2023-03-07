Koltuk şahane, protesto bahane

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'de yapılan delege seçimlerinde çıkardığı liste ile hezimete uğrayan mevcut şube başkanı Arif Yıldız'ı koltuğu kaybetme korkusu sardı. Delege seçimleri öncesi fikir ayrılığı yaşadığı İZSU işyeri temsilcisi Eren Bilgen'i ölümle tehdit ettiği için savcılığa şikayet edilen ve aynı şubenin mali sekreteri Zeynep Zarıçlar'la, Zarıçlar'ın evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı öne sürülen Yıldız, 1 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi çoğunluğunu kaybettiği delegeleri etkilemek için bir grup sendika üyesiyle Yeni Asır önünde eylem yaptı. Eyleme, Zarıçlar'ın da Yıldız ile birlikte katıldığı görüldü.

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

YENİ Asır'a iftiralar atan Arif Yıldız, ağzındaki baklayı da megafonla yaptığı konuşmanın sonunda çıkardı. 1 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanacak delegelere seslenen Yıldız, delegelerden oy istedi. Yıldız, "Ayın 1'inde oy kullanacak delege arkadaşlarımıza sesleniyorum; bugün, ayak oyunlarıyla koltuk sahibi olmaya çalışanların yarın nasıl emekçilerin yanında olacağını düşünün. İşçinin ferasetine inanıyoruz, vicdanıyla oy kullanacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

ZARIÇLAR DA YANINDA

GENEL İş İzmir 2 Nolu Şube'de geçtiğimiz günlerde delege seçimi yapıldı. Seçim öncesi Yıldız'ın fikir ayrılığı yaşadığı İZSU işyeri temsilcisi Eren Bilgen'i ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Bilgen, Yıldız'ın kendisini "Bornova Homeros'ta kafana sıkıp seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arif Yıldız'ın, aynı şubede Mali Sekreter olan Zeynep Zarıçlar ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı iddiasıyla Zarıçlar'ın eski eşi Vedat İ. soluğu mahkemede aldı. 6 yıl evli kaldığı Zarıçlar'ın kendisini aldattığını, hatta boşanması konusunda Yıldız'ın eski eşini zorlayıp, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını boşandıktan sonra öğrendiğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Vedat İ, eski eşi Zeynep Zarıçlar'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açıp, Yıldız'ı da sendikaya şikayet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Şube Müdürlüğü'nde çalışan ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'de Mali Sekreter olan Zeynep Zarıçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olan Vedat İ, anlaşmalı olarak 2019 yılında boşanmıştı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

ÖTE yandan yapılan şube delege seçimlerinde Arif Yıldız, üyelerden kırmızı kart gördü. Şube üyelerinin oy kullandığı delege seçimlerinde Yıldız'ın çıkardığı liste Ercan Gül'ün çıkardığı diğer listeye karşı hüsrana uğradı. Delege üstünlüğünü Ercan Gül'ün çıkardığı liste kazandı. Bunun üzerine 1 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimini kaybetme korkusu yaşayan Yıldız, Yeni Asır önünde eylem yaparak delegeleri etkilemeye çalıştı. Bu niyetini de eylem sırasında yaptığı konuşmanın sonunda delegelerden oy isteyerek belli etti.