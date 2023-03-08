10 yıldır aranıyordu... Diyarbakır’da öldürdü, İzmir’de yakalandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde 10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı. Zanlının, Diyarbakır'da işlediği bir cinayetten ötürü 10 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 7 Mart tarihinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın içindekilerden kimlik istedi. Bu esnada araçtakilerden biri kimliğinin evde olduğunu, adının H.K. olduğunu belirterek farklı bir TC kimlik numarası söyledi. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüpheliden kimliğini getirmesini istedi. Bir süre sonra gelen şahıs kimliğini bulamadığını söyleyince karakola götürüldü.

Kimliğini bulamadığını söyleyen şahıstan şüphelenen ekipler bu kez şüphelinin ikametinin gözüktüğü Diyarbakır'daki mahalle muhtarını aradı. Mahalle muhtarı Jandarma ekiplerine şu an H.K. ile tarlada olduklarını ve bir yanlışlık olduğunu söyledi. Jandarmanın soruşturmayı derinleştirmesi üzerine şüpheli şahsın 10 yıl önce Diyarbakır'da işlenen bir cinayetin faili olduğu ve 10 yıldır aranan Şeref Özyaşar (55) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve suçunu kabul eden Şeref Özyaşar, Diyarbakır'a götürülerek kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Özyaşar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.