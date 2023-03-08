Karabağlar bakımsızlıktan dökülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından İzmir Karabağlar üzerinden CHP'li belediyelerin yıllardır yapamadığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklaması büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın, "Hep İstanbul konuşuluyor ama ben ana muhalefetin başındaki zata da konuşuyorum. İzmir Karabağlar'ın süratle kentsel dönüşüme ihtiyacı var. İzmir'in belediyesi zatı şahanelerinde, niye çalışma yapmadınız? Hadi yapın çalışmayı. Orada yaşayan insanlar, insan değil mi? Oranın aynı zamanda milletvekilisin. Hadi bakalım büyükşehir belediye başkanına söyle, ne yapacaksa yapsın görelim. Biz de alkışlayalım. Yapamazsınız, sizin öyle bir aşkınız yok" şeklindeki açıklamasının ardından Yeni Asır, ilçeye giderek iç karartan halini fotoğrafladı.

11 YILDIR YAPILAMIYOR

Onbinlerce dönüşüm yapılması gereken bina bulunan ilçede Büyükşehir Belediyesi'nin 2012'den bu yana Uzundere'de ilk iki etapta yapıp teslim ettiği konut sayısı sadece 817'de kalırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Cennetçeşme ve Limontepe ile çevresindeki 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi 11 yıldır, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin arka bahçesi olarak gösterilen Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar yüzünden gerçekleştirilemiyor. 2019 yılında bölgenin ilk etap imar planlarının iptal edilmesinin ardından yapılan basın açıklamasında kentsel dönüşüme karşı CHP ve HDP ittifakı ortaya çıkmıştı.

Yine Bakanlığın 4 bin 500 konutluk kentsel dönüşüm projesinin de ŞPO İzmir Şubesi tarafından sekteye uğratıldığını belirten AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, "3 bin konut, bölgenin imar planlarının açılan davalarla iptal ettirilmesinin ardından durdu. Spor tesisleri de yapılacaktı. Buraya yapılacak konutlar Cennetçeşme, Limontepe ile birlikte 16 mahallede 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar sırasında vatandaşlar için stok alanı olarak kullanılacaktı. Evleri dönüştürülecek vatandaşlara burada barınma imkanı sağlanacaktı. Ancak bu konutlar maalesef planları iptal ettirilerek engellendi" dedi.

PROJEYE ÇELME TAKTILAR

KARABAĞLAR'DA TOKİ'nin Uzundere'de yapmak istediği toplu konut projesinin imar planlarının CHP'li Karabağlar Belediyesi ve ŞPO İzmir Şubesi'nce açılan davalar nedeniyle defalarca iptal olduğunu ifade eden Doğruca, "Burada 2019 yılında kuralar çekildi fakat yıllardır davalar nedeniyle mağdur oldular. O insanlar eski evlerinden bu yeni konutlara taşınacaktı. Fakat engelci zihniyet buna müsaade etmedi" dedi.

DOĞRUCA, "İlçe belediyesi, imar planlarını yapmakla övünüyor. Ancak belediyenin yaptığı planlar, dönüşümün önünün açılması konusunda yetersiz. Bu yüzden vatandaş, kentsel dönüşüm kapsamında konutları yenilenemiyor. Belediye Başkanı ise sağda solda, 'TOKİ'ye ihtiyaç yok' diyor. Büyük bir depremde enkaz altında kalacak vatandaşların vebali bakanlığın projelerini engelleyenlerin boynundadır" dedi.

CHP YAPMIYOR DA YAPTIRMIYOR DA

2'Sİ köy olmak üzere 58 mahallesi bulunan Karabağlar'ın 40 mahallesinin büyük bölümünde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. CHP ve ilçe ile belediyeleri kendileri bir türlü buraları dönüştüremedikleri gibi STK görünümlü bazı ideolojik yapılanma içindeki Şehir Plancıları Odası gibi kurumlarla işbirliği yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçede yapmak istedikleri kentsel dönüşüm çalışmalarını engelliyor.

TOLGA TEKİN