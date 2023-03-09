Heykel saymaya doyamadılar

BÜYÜKŞEHİR'E bağlı Akdeniz Akademisi, kentteki heykel sayımı için 2021 yılında "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" adı altında ihaleye çıkmıştı.

YENİDEN SAYIM KARARI ALDILAR

İHALEYİ 171 bin liralık teklifle genç girişimci Ozan Can Durdu kazanmıştı. Yeni Asır, heykel belediyeciliği ile bilinen Büyükşehir Belediyesi'nin bir de heykel sayma ihalesine çıkmasını manşetinden özel haber olarak duyurdu.

Haberimiz Türkiye'de gündem olurken, Durdu, heykel sayımını yapıp çalışmayı Akdeniz Akademisi'ne teslim etti. Ancak bir süre sonra Durdu'nun yaptığı sayımın eksik olduğuna karar verildi.

İzmirli genç girişimci Ozan Can Durdu, 2021 yılında yapılan heykel sayım ihalesinin ardından kentteki heykelleri sayarken böyle görüntülenmişti.

Sayım işi bu kez de, Başkan Danışmanlığı'na getirilen İstanbullu akademisyen Doç. Dr. Serhan Ada'nın Akdeniz Akademisi'ni yeniden yapılandırmak için kurduğu çalışma gurubunda yer alan Doç. Dr. Ahmet Uhri önderliğindeki bir ekibe verildi. Durdu'nun çalışmasında unutulduğu iddia edilen bölgeler tekrar kontrol edildi, yeniden sayım yapıldı.

'EN SON 1400 CİVARI HEYKEL VARDI'

YENİ Asır'ın ulaştığı Doç. Dr. Uhri, "İzmir'de heykel envanteri ile ilgili yarım kalan bir çalışma vardı onu tamamladık. Onu yapan arkadaş bazı yerleri eksik yapmış. Benden kontrol etmemi istediler, biz de öğrencilerimizle kontrolünü yaptık. Geçen ay da teslim ettik" dedi. Doç. Dr. Uhri, "Peki İzmir'de kaç heykel varmış?" şeklindeki soruya, "En son 1400 civarında bir rakamdı. Şu an ezberden söyleyemem" cevabını verdi.

Doç.Dr.Uhri, "Yeni bir maliyet ortaya çıktı mı?" şeklindeki soruya, "Tabii, tekrar bir fatura kesildi ama onların parası ödenmedi daha zaten. Şöyle oluyor, bir başka şirket üzerinden fatura ettiler. Dediğim gibi daha ödenmedi. İnşallah ödenir, öğrencilere okul harçlığı gibi bir şey oluyor" diye konuştu. İzmir'in deprem bölgesi olmasına rağmen kentsel dönüşümü gerçekleştiremeyen ve her yağmurda kenti su basmasının önüne geçemeyen Soyer'in dönüp dönüp kentteki heykelleri saydırması, 'skandal' olarak nitelendirildi.

ERHAN GÜLENÇ